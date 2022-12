Gastar $40 mil millones en una consulta de egos no es aceptable: Juan Manuel Galán

A través de una carta, Juan Manuel Galán le pidió a César Gaviria, director único del Partido Liberal, desmontar la consulta del mes noviembre.

Señaló que “es inaudito” pensar que 40.000 millones de pesos son aceptables para una consulta "de egos".

“Señor presidente Gaviria, quiero solicitarle que adelante ante el registrador las gestiones que sean necesarias para desmontar la consulta de noviembre y solicitar su realización el día de las elecciones parlamentarias en marzo de 2018”, dijo Galán.

Asimismo, le manifestó a Gaviria su intención de participar como precandidato liberal en dicha consulta.

“Si en realidad el Partido Liberal es el partido de la paz, debe no solo decirlo, sino actuar con coherencia. La cancelación de la consulta en noviembre es una señal que no solo contribuye a la paz, sino a que esos 40 millones de pesos puedan invertirse, por ejemplo, en 40 mil esquemas de protección para líderes sociales que han sido amenazados”, finalizó.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció este jueves que, junto a la Registraduría Nacional, se acordó un presupuesto de 40 mil millones de pesos para la consulta la colectividad liberal desea realizar con el fin de elegir su candidato presidencial para las elecciones de 2018.



“La Registraduría ha hablado de una cifra cercana a los 80 mil millones de pesos, esos recursos no están disponibles, no tenemos 80 mil millones de pesos. Podríamos hacer una consulta, pero tiene que ser una consulta mucho más austera, así que ahorremos en número de mesas, en número de puestos de votación y de personas trabajando”, explicó el ministro Cárdenas.



“Hagamos la consulta, es el mensaje, pero no por 80 mil millones de pesos”, añadió.

