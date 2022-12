General Luis Fernando Navarro, designado como ministro de Defensa (e)

El presidente Iván Duque informó a través de su cuenta de Twitter que aceptó la renuncia del ministro Guillermo Botero y anunció que su remplazante en esa cartera, en condición de encargado, será el general Luis Fernando Navarro.

“Me permito informar que he aceptado la renuncia de MinDefensa. En nombre de los colombianos y equipo de gobierno quiero agradecerle por su compromiso, sacrificio y liderazgo en el sector. Gracias a su gestión logramos excelentes resultados en estos 15 meses”, escribió el mandatario.

Duque destacó que durante la gestión de Botero se “logró frenar la tendencia de crecimiento de cultivos de coca”.

“Redujimos el homicidio un 2%, lesiones personales en 18%, el secuestro en cerca de un 50%, así como grandes golpes a cabecillas de ELN, disidentes Farc y GAO”, añadió.

Finalmente, Duque anunció que designó como ministro de Defensa (e) al general Luis Fernando Navarro, actual comandante de Fuerzas Militares. “Nuestro compromiso es continuar velando por la seguridad de los colombianos y combatir cualquier actividad criminal”, finalizó.

El general Luis Fernando Navarro Jiménez nació el 4 de noviembre de 1960, en el municipio de Chía, Cundinamarca. Se graduó como bachiller académico en el colegio departamental José Joaquín Casas.

Ingresó en enero de 1980 a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, donde obtuvo el título de Ciencias Militares, y se graduó como subteniente del Arma de Infantería el primero de diciembre de 1982.

Durante el transcurso de su carrera militar, ha realizado los cursos de formación militar para ascender a los diferentes grados y de especialización así: Paracaidismo, jefe de Salto, lancero y comando especial terrestre.

Es diplomado en estado mayor; adelantó el programa en alta dirección empresarial, en la Escuela de Negocios, Universidad de la Sabana; diplomado en administración de negocios, Universidad Católica de Chile; diplomado en estrategia, innovación y prospectiva, Universidad Externado de Colombia, y es magíster en seguridad y defensa nacional.

Su carrera militar la ha cumplido en unidades de combate de infantería y de formación de capacitación de oficiales y suboficiales del Ejército, entre las que se destacan: segundo comandante del Batallón de Infantería No. 35 'Héroes del Güepí', inspector de estudios y segundo comandante de la Escuela de Infantería, comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 28 'Colombia', comandante del Batallón de Cadetes No. 3, vicerrector académico de la Escuela Militar de Cadetes y profesor de la Escuela Superior de Guerra.

Ha cumplido responsabilidades de mando como segundo comandante de la Décima Octava Brigada, director del Centro de Educación Militar, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

En el grado de coronel llevó la representación diplomática del Ejército como agregado militar, naval y aéreo en la República de Chile y fue director de Acción Integral del Ejército.

Venía desempeñándose como segundo comandante del Ejército Nacional, y por nombramiento del presidente Iván Duque Márquez, el 10 de diciembre de 2018, pasa a ser comandante general de las Fuerzas Militares.

