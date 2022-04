General Motors invertirá 50 millones de dólares para ensamblar nuevamente carros en Colombia

En las últimas horas, el presidente Iván Duque anunció que la multinacional General Motors volverá a ensamblar carros en el país, lo que sin lugar a dudas es un importante paso en la reactivación de la industria de Colombia.

Serán 50 millones de dólares que invertirá General Motors en Colombia para ensamblar nuevamente vehículos en el país. De acuerdo al mandatario, los vehículos serán amigables con el medio ambiente.

La inversión tendrá como destino el desarrollo de nuevas autopartes, compra local de algunos servicios, como obras civiles, obras mecánicas, manejo de materiales, entre otros, y se realizará durante todo el 2022. Se espera tener inicialmente más de un 30 % de empleos adicionales.

Duque afirmó que el trabajo de la compañía por más de seis décadas contribuye a logros como el crecimiento de la economía colombiana en el mes de febrero, que registró 8,1%.

“Hoy podemos decir con orgullo que el año pasado cerramos creciendo al 10,6% siendo de las economías que más crecieron en todo el planeta. Pero también con orgullo vemos cómo se conoció hace muy pocas horas que la economía colombiana creció al 8,1% en el pasado mes de febrero. Y eso no se logra si no hay detrás, espíritu emprendedor, espíritu de inversión, y si no hay detrás también está fraternidad indisoluble entre empleadores y empleados”, afirmó el jefe de Estado.

Desde el Gobierno aseguran que la exportación de carros a la región será un factor importante para la reactivación y el desarrollo de la industria de Colombia.