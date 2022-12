Girardota se aleja del SIATA y tomará decisiones propias sobre calidad del aire

A un mes de la segunda contingencia ambiental del año en el Valle de Aburrá, un periodo en el que se deteriora la calidad del aire, vuelven las polémicas por las mediciones y las medidas tomadas por la autoridad ambiental.

El alcalde de Girardota, Diego Agudelo, aseguró que en su municipio desde ahora no se tendrán en cuenta los reportes del Área Metropolitana ni del Siata y anunció un método propio para tomar las decisiones sobre la calidad del aire.

Según el alcalde, hay tres inconsistencias en el sistema del SIATA. La primera es que la única estación de monitoreo de partículas PM 2.5 en el aire en su municipio está cerca de una cantera o mina a cielo abierto y sus mediciones no revelerían el estado del aire en todo el municipio.

La segunda razón por la que el alcalde anuncia desconocimiento al SIATA es porque “en el inventario de emisiones de fuentes móviles (vehículos) tienen en cuenta todos los carros matriculados en el municipio, aunque ya es evidente que no todos circulan por este”.

Finalmente, el alcalde soporta su separación del Área Metropolitana en que “en el inventario de las fuentes fijas o empresas solo tienen en cuenta las que están ubicadas en la parte urbana, cuando en nuestro municipio la mayoría están en la zona rural”.

Para Agudelo, estas situaciones hacen que los informes del Siata carezcan de soporte técnico en especial para ordenar restricciones cuando hay problemas de calidad de aire.

“Esas mediciones del Área para Girardota no son las más confiables porque no cuentan con el tecnicismo y la rigurosidad técnica y académica que se necesita para entregar datos sobre el calidad del aire. No reconocemos el SIATA como una entidad que nos garantice datos confiables”, dijo.

Separado de la medición del Área Metropolitana en el Valle de Aburrá, el alcalde aseguró que en su municipio se contará con otro sistema de medición, acorde con las características del territorio y que será operado por las Universidad de Antioquia y Nacional, sede Medellín.

Octubre es el periodo de la segunda mitad del año en la que hay problemas de calidad de aire en el Valle de Aburrá.