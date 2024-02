Gobernador de Nariño por diálogo regional: “No buscamos desarmar frente suroccidental del ELN”

Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, habló en Mañanas Blu de los diálogos con el ELN y sobre si tiene la facultad para llegar, eventualmente, a firmar un acuerdo de paz con el frente comuneros del ELN para que ellos dejen las armas.

"Todas las discusiones que se hagan desde el punto de vista político, de justicia transicional, son discusiones que tienen que hacerse en la mesa, como se está haciendo, pero, sin duda, lo único que me permite la ley es dialogar en territorio con los actores sociales. Por supuesto que no puedo dialogar con el ELN, porque no tengo esa competencia, a menos que el Gobierno me las de, pero no es para dialogar de dejación de armas, sino para lograr transformamos como territorio", enfatizó.

"La causa no es el gobernador de Nariño, es de un pueblo"

El gobernador de Nariño enfatizó en que los diálogos regionales de paz no son de él, sino de un pueblo "que ha sufrido una guerra bastante larga en el departamento".

Publicidad

"El pueblo eligió un gobernador para hacer unos diálogos regionales de paz que permitan transformar el territorio. Esos diálogos no son con el actor armado únicamente, son con todos los actores sociales del territorio. Hemos hecho manifestaciones donde hemos reunido más de 400 líderes sociales de todos los territorios y, los grupos armados, de alguna forma, manifiestan su idea de participar en ello. Lo que está ocurriendo es que hoy hay una crisis en los diálogos nacionales por esta interpretación, pero creo que, a partir de las crisis y las tensiones que se dan, lo que se espera es que las tramiten y las discutan", afirmó el gobernador de Nariño.

Publicidad

Sobre la crisis humanitaria en Nariño

El mandatario dijo que, pese al cese al fuego declarado en las zonas afectadas, la comunidad está viéndose afectada por enfrentamientos territoriales asociados a las rentas de la economía ilegal del narcotráfico y minería ilegal.

"Esas confrontaciones que generan crisis humanitaria se están dando en Olaya Herrera, en El Charco, en Linares, en Samaniego, y esa situación es la que tenemos que resolver. Ojalá pueda llegar al territorio un cese multilateral, inclusive, entre los grupos armados y, por supuesto, no sólo el cese multilateral, sino el cese de hostilidades, porque lo que nos interesa es sacar a los civiles de esta guerra", dijo.

¿Cuándo comienzan los diálogos regionales con el ELN Nariño?

"Nosotros, con o sin los grupos armados, estamos hablando de diálogos regionales de paz en el territorio con todos los actores armados y lo que ha ocurrido es que el grupo armado ha manifestado su voluntad de hacer parte de estos diálogos con el gobierno departamental y lo que yo he dicho, y esa es nuestra articulación con el Gobierno Nacional, es que nos permitan hacer ese diálogo si consideran que podemos servir para ello. Por lo pronto, nuestro diálogo en territorio continúa con todos los actores sociales para transformar el territorio y allí necesitamos que el Gobierno concurra con recursos para transformar esos territorios, donde nunca ha llegado la paz o, dicho de otra forma, la presencia efectiva del Estado en esos territorios y eso es lo que estamos haciendo hoy mismo de manera conjunta con el gobierno", finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí: