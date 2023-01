Gobernador del Meta sobre secuestro de 30 militares: “A las disidencias les incomoda su presencia”

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, habló en Mañanas Blu este martes sobre la situación que viven 30 militares pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, quienes hace dos días fueron secuestrados en la zona de Vista Hermosa por una guardia campesina en el departamento.

"Algunas personas me llamaron diciéndome que lo que quería la comunidad era tener comunicación con el gobierno. Me comuniqué y se van a poner al frente de la situación, pero ya es el segundo día y los soldados siguen en la zona, no han sido liberados. Para mí esto se llama secuestro . A uno en contra de su voluntad no lo pueden tener dos días, esto ya se puede tipificar como un delito penal. Creo que el gobierno debe actuar de manera inmediata, los deben liberar ahora en el transcurso de la mañana”, indicó Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, en Mañanas Blu.

Asimismo, Juan Guillermo Zuluaga aseguró que en esa zona donde se encuentran secuestrados los militares habría presencia de las disidencias de las Farc y que a dicho grupo les incomodaría la presencia de la fuerza pública.

"En el sur del Meta, donde sucede esto, operan las disidencias de las Farc. Nuestros campesinos, históricamente, han sido presionados a hacer cosas que no quieren hacer y este secuestro se puede convertir en un delito penal. Los campesinos están presionados por las disidencias para que el Ejército se salga de la zona y nosotros no queremos que salgan de allí, no queremos zonas vetadas", indicó el mandatario.

El gobernador del Meta también habló sobre las razones por las cuales las disidencias quisieran que el Ejército no patrulle por la zona.

"Cultivos ilícitos y ejercer control territorial serían las razones. Crecer en extorsiones y en la intimidación. Es a los únicos que les molesta la presencia del Ejército", dijo.

