Gobernador sobre conflicto en Nariño: "Es una guerra híbrida; grupos intentan generar miedo"

Gobernador sobre conflicto en Nariño: "Es una guerra híbrida; grupos intentan generar miedo"

El mandatario calificó las acciones de los grupos armados como parte de una "guerra híbrida", la cual busca generar una percepción de control territorial que, según sus declaraciones, estas organizaciones no poseen.

