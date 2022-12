Gobierno anunció su separación de la Comisión de Seguimiento Electoral

El Gobierno decidió apartarse de la presidencia de la Comisión de Seguimiento Electoral, así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Según conoció Blu Radio, la medida tiene el objetivo de brindar garantías plenas al plebiscito por la paz el próximo 2 de octubre.

Cabe señalar que la cartera política preside esta comisión la cual está integrada por el ministro de Comunicaciones, el ministro de Defensa Nacional, el procurador General de la Nación, el defensor del Pueblo, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, el fiscal general de la Nación, el presidente del Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del Estado Civil.

Pregunta en el plebiscito

Sobre la pregunta del plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos dijo que la Corte Constitucional le dio el aval y que el escogió el título del acuerdo para poder formular la pregunta con la cual los colombianos votaran SI o NO el próximo 2 de octubre.

Señaló que él tiene la facultad de redactar la pregunta cómo se le dé la gana, según la sentencia de la Corte.

"Si el acuerdo tiene un título preguntarle al pueblo colombiano aprueba usted SÍ o NO esté acuerdo y le pone el título del acuerdo que más sencillo que eso. La Corte Constitucional me dio el mandato, le dio el mandato al Gobierno, el presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana, pero eso sí que sea clara y sencilla, que más clara y sencilla que diga aprueba usted sí o no y el título del acuerdo”, expresó.

