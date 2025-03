Gobierno aún no tiene claro cuánta plata tendrá para nuevo subsidio a adultos mayores

El 1 de julio, el presidente Gustavo Petro espera cumplir una de sus promesas de campaña: un subsidio a casi 3 millones de ‘viejos y viejas sin pensión’. El problema es que a menos de 4 meses para la hora cero todavía no está claro cuánto dinero tendrá disponible el Gobierno para ese programa.

El Departamento de Prosperidad Social, que tiene a cargo el programa, calcula en 3.9 billones de pesos el costo del Pilar Solidario solo para el segundo semestre de este año.

El director de la entidad, Gustavo Bolívar, cree que los recursos para financiarlo están garantizados por las cotizaciones más altas para algunos trabajadores y el traslado masivo de afiliados a Colpensiones . El problema es que a la fecha no está claro de cuánto dinero se habla.

“Lo que pasa es que Colpensiones, al recibir más dinero, el doble casi va a recibir, entonces va a tener una caja suficiente para trasladar el erario y el erario a nosotros. Eso es lo que me acaba de decir el presidente y también lo hablamos con el Ministerio de Trabajo en una mesa técnica, esta semanita que pasó”, dijo Bolívar a Blu Radio.

“Al haber más dinero en Colpensiones, ya el gobierno no tiene que transferir tanto. En este momento no se sabe cuánto, pero ya no tiene que transferir 50 billones, sino tal vez van a hacer 45, 44”, explicó Bolívar.

A pesar de lo que dice Bolívar, esos recursos hoy 3 de marzo no están en el presupuesto del DPS y la respuesta oficial de la entidad en el derecho de petición fue que “Se encuentra trabajando junto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación en garantizar la financiación”.

“Este tema es complejo, lo que sí es verdad es que toca esperar a la reglamentación. Y ver estrategias progresivas de implementación”, dijo a Blu Radio fuente del Gobierno que habló bajo la condición de no revelar su nombre.

El apretado presupuesto de Prosperidad Social

Cuando Blu Radio le preguntó al DPS por las fuentes de financiación, la entidad respondió que tiene en su presupuesto 4.1 billones de pesos para la totalidad de sus programas de transferencias.

El problema es que el rubro de transferencias hoy no incluye el Pilar Solidario, sino Renta Ciudadana, devolución de IVA y Renta Jóven. En el 2024 pasado esos programas le costaron a la nación 6.5 billones de pesos según el reporte de ejecución oficial.

Los problemas de financiación han sido una preocupación para el DPS desde el año pasado. En agosto del 2024, el DPS envió un documento a la Cámara de Representantes, según el cual 12 de sus 13 programas de inversión (incluidos los subsidios) podrían tener déficits en 2025.

¿Qué es el Pilar Solidario?

La creación de un subsidio a millones de “viejos y viejas” sin pensión fue una de las banderas de campaña del hoy presidente Gustavo Petro y uno de los capítulos clave de la reforma pensional .

Según la ley, las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 que no tengan una pensión y cumplan otros requisitos del programa recibirán desde el 1 de julio un subsidio que podría rondar los 230.000 pesos mensuales.

El programa cubriría a 2.8 millones de personas aproximadamente.