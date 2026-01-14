Gobierno comenzará a cruzar información para establecer paradero de 135.000 desaparecidos

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas firmaron un acuerdo para cruzar información oficial que permita avanzar en la localización de 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

El convenio permitirá que la Unidad de Búsqueda consulte información contenida en el Registro Único de Damnificados, una base de datos que reúne a personas afectadas por desastres y emergencias en todo el país, así como el Registro Unifamiliar de Emergencias.

Estos datos serán cruzados con las solicitudes de búsqueda, con el fin de identificar posibles coincidencias que aporten información relevante sobre el paradero de personas reportadas como desaparecidas.

Según lo establecido, el intercambio de información se hará bajo criterios de legalidad, confidencialidad y protección de datos personales.



“Esto es una herramienta que, a través del cruce de nuestros sistemas de información, muy probablemente nos va a permitir darles noticias, bien sea de personas que aparezcan con vida o de personas que, lamentablemente, hayan perdido la vida, pero poder darle respuesta a estas familias y poner fin a ese enorme dolor que representa para una familia una persona desaparecida”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Por su parte, la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero Martínez, destacó que “la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en sus ya casi nueve años de existencia, ha podido encontrar alrededor de 670 personas que ha entregado dignamente a sus familias. Igualmente, ha encontrado con vida cerca de 500 personas”.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años y contempla la creación de un equipo técnico que definirá los protocolos de intercambio de información y hará seguimiento a su implementación.

