Blu Radio  / Nación  / Gobierno comenzará a cruzar información para establecer paradero de 135.000 desaparecidos

Gobierno comenzará a cruzar información para establecer paradero de 135.000 desaparecidos

La UNGRD y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas firmaron un acuerdo para compartir información con el fin de localizar a más de 135.000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Colombia

