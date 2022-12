Gobierno confirma a Rodolfo Zea como nuevo presidente de Findeter

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que el Gobierno Rodolfo Zea Navarro como nuevo presidente de la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter), quien había sido encargado en el cargo después de que se frenara la posesión de Carlos Correa, quien se encuentra imputado de cargos por presunta corrupción en las obras del Coliseo deportivo ‘Happy’ Lora en Montería.

“Aprovecho para hacer este anuncio: el próximo martes se reunirá la junta directiva de Findeter y los delegados del ministerio de Hacienda en dicha junta, van a postular el nombre del doctor Rodolfo Zea, para que sea nombrado en propiedad como presidente de la entidad”.

Al respecto, Zea se mostró complacido por el anuncio del ministro y señaló que no se esperaba tal decisión.

“La verdad este era un anuncio que no me esperaba. Yo soy una persona que lleva en Findeter trabajando más de 22 años y la verdad me siento muy complacido por el anuncio del señor ministro”, dijo.

Acto seguido, el posible nuevo presidente de Findeter, explicó que el reto más importante al que se enfrentará en su nuevo cargo, será contribuir con la recuperación económica del país a través del otorgamiento de créditos con el nuevo programa que el Gobierno lanzó hace unas semanas que contempla una inversión de $1 billón de pesos”.

“Estamos en el momento del despegue de la economía colombiana y el Gobierno tiene una herramienta, que es Findeter, y la idea es que podamos trabajar para impulsar la economía con ese billón de pesos que el Gobierno lanzó hace dos meses y que rápidamente podamos colocar esos recursos para generar más empleo y proyectos sostenibles”, añadió.

Finalmente, Zea destacó que la entidad contempla colocar créditos por $700 mil millones de pesos en lo que resta del año.

“Nosotros tenemos estimado en Findeter que de aquí a final de año estemos colocando unos $700 mil millones de pesos para estos proyectos”.

