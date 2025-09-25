Gobierno convocó elecciones atípicas para elegir nuevo gobernador del Magdalena

El Gobierno nacional convocó para el 23 de noviembre las elecciones atípicas en las que se definirá el nuevo gobernador del Magdalena, tras la anulación de la elección de Rafael Alejandro Martínez.

El decreto contempla un término de 15 días calendario para la inscripción de candidatos.

Esta decisión se oficializó con el decreto 1024 de 2025 firmado por el ministro del interior, Armando Benedetti, en la que se explica la decisión del Consejo de Estado que hace necesario elegir un nuevo alcalde en la región.

Cabe mencionar que en las elecciones del pasado 29 de octubre de 2023, fue elegido como gobernador del departamento del Magdalena para el periodo 2024-2027 Rafael Alejandro Martínez, inscrito por el partido Movimiento Político Fuerza Ciudadana.



Rafael Alejandro Martínez Foto: cortesía

Sin embargo, mediante una sentencia del Consejo de Estado del 8 de mayo de este año, se resolvió declarar la nulidad del formulario por medio del cual se eligió a Martínez, argumentando que incurrió en doble militancia y estaba inhabilitado para ejercer el cargo por su presunta intervención en la gestión de contratos públicos.