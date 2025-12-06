Gobierno creó el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTlQ+

Con el fin de proteger y garantizar la vida y los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, entre otras identidades y orientaciones sexuales nació el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTlQ+ con el Decreto 1311 de 2025.

El decreto establece y define la forma de trabajo de manera articulada que se debe dar entre las autoridades tanto a nivel nacional, como local y las comunidades, sistema en el que se busca prevenir los escenarios de violencia que se presentan y atender las necesidades e incluso denuncias que presente la comunidad.

“Reconocemos la riqueza de las diversidades humanas, las luchas que han sostenido por décadas y la urgencia de garantizar sus derechos sin excepciones. Este decreto es un compromiso firme con la igualdad real y con la dignidad de cada persona en Colombia”, afirmó Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y Equidad.

La Comisión Intersectorial y el Comité Técnico serán los encargados de coordinar el Sistema Nacional LGBTIQ+, quienes tendrán que mantener un monitoreo constante de las políticas públicas, las rutas de atención y acciones que se realicen dentro del marco de protección de la población.



La labor se dividirá con el Observatorio de Derechos de la Población LGBTIQ+ que será el área encargada de identificar y analizar la información para evitar caer en perjuicios, obtener datos que sean verídicos y tener una lectura de Colombia que permita identificar las problemáticas existentes y cómo poder contrarrestarlas, para que el Gobierno pueda orientar los recursos en dicha población y saber que necesidades se pueden cubrir.

“El decreto incorpora, además, enfoques transversales que hablan de una política moderna y sensible, derechos, territorialidad, diferencialidad, género, interseccionalidad, étnico‑racial, justicia ambiental y curso de vida. En otras palabras, reconoce que la igualdad no es uniforme; es justa cuando entiende contextos, historias y realidades que cambian entre regiones, edades, identidades y condiciones sociales” anunció el ministerio de Igualdad.

El ministerio hace el llamado a la nación has promover la cultura y sumar por medio del respeto y reconocimiento de la diversidad.