Gobierno defenderá ante Farc las propuestas del NO: Rafael Pardo

El alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, en entrevista con BLU Radio, manifestó que el Gobierno defenderá las propuestas del NO en la renegociación con las Farc.



“El Gobierno hará la exposición y la presentación de los puntos y espera que en esa discusión con las Farc surja un nuevo consenso y un nuevo acuerdo. El Gobierno va a defenderlas en el sentido que estas propuestas son respaldadas por una mayoría que votó NO en el pleblsicito”, dijo.



De otro lado, Pardo expresó que “se hizo un documento muy completo que recoge opciones, alternativas, expresiones y propuestas de los representantes del NO”.



Finalmente, Pardo manifestó que el objeto de esta nueva fase es buscar un nuevo acuerdo y que la implementación y refrendación son temas que se tratarán posteriormente.