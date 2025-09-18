Gobierno dice que Clan del Golfo se comprometió a desvincular a menores del grupo.

El Gobierno nacional y el Clan del Golfo terminaron un ciclo de conversaciones en Doha, teniendo en cuenta que Qatar es un país mediador en este proceso.

Tras terminar la ronda de diálogos, el Gobierno publicó un comunicado en el que hacen referencia a los acuerdos alcanzados en Doha.

Uno de los acuerdos tiene que ver con una zona que se ha definido para empezar a implementar proyectos piloto que permitan generar confianza entre las delegaciones.

“Definimos que los niños, niñas y adolescentes son el primer piso para la construcción de paz. Por lo tanto, el grupo armado reitera su compromiso de respetar sus derechos. No obstante el grupo hará un nuevo censo al interior de sus integrantes para verificar la situación y, en el evento de identificarse casos, se pondrán a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos”, dice el comunicado del Gobierno y el Clan del Golfo.



En el mismo sentido el documento señala que este grupo se comprometió a respetar los procesos políticos y electorales. Además, se empezará a hacer un plan piloto de sustitución de cultivos.

“El (a) EGC reafirma su compromiso de respetar y no interferir en los procesos político-electorales. Igualmente, adelantará campañas pedagógicas entre sus miembros para promover el respeto a las elecciones libres. Además, mantendrá el respeto y el acceso de las instituciones del Estado, sin interferencias, en el trabajo que estas realicen en beneficio de la población civil”, agrega el documento.