Gobierno Duque no adjudicará el megaproyecto del Canal del Dique

Se cayó la audiencia de adjudicación del Canal del Dique, reprogramada a última hora por la ANI para llevarse a cabo este viernes 5 de agosto a las 3:00 de la tarde. Una advertencia de la Contraloría fue clave para la toma de la decisión que maqrca un nuevo revés para el saliente gobierno de Iván Duque.

El Canal del Dique, una APP de iniciativa pública c on recursos públicos, tiene una licitación enorme, no solo en recursos sino en complejidad: el proyecto tiene una longitud total de 115,5 km que abarcan la hidrovía entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.

Sacyr Concesiones Colombia SAS fue la única empresa que se presentó a la licitación del Canal del Dique, megaproyecto con una destinación de recursos por más de 3.1 billones de pesos.

Según el cronograma de la ANI el contrato quedaría adjudicado este 4 de agosto, tres días antes del cierre de gobierno. La firma del contrato estaba programada para el 18 de agosto.

Por tanto, la administración Duque no podrá dejar en firme el megaproyecto y quedó en manos del gobierno del gobierno de Gustavo Petro que tomará posesión este 7 de agosto.

El gobierno de Petro ha manifestado sus reparos al proyecto y de hecho la futura ministra de Ambiente, Susana Muhamad, pidió la suspensión del mismo.