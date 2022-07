Gobierno Duque ratifica que no habrá representación venezolana en posesión de Petro

En la ceremonia de posesión de Gustavo Petro no habrá representación del gobierno de Venezuela, ratificó el Gobierno de Iván Duque. El anuncio lo hizo la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez. Esto quiere decir que ni Nicolás Maduro ni el presidente interino de ese país, Juan Guaidó, quien es reconocido por el gobierno del presidente Iván Duque como mandatario legítimo del vecino país, estarán en la investidura del próximo gobernante colombiano.

Ramírez confirmó la asistencia de 12 jefes de estado latinoamericanos. "Está el rey de España, el presidente de Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Países Bajos, Curazao, Honduras, Costa Rica y Argentina", informó la funcionaria.

El pasado 2 de julio, el saliente presidente Iván Duque aseguró que mientras él sea presidente no permitirá el ingreso al país de Nicolás Maduro.

"No es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente de la República, como presidente legítimo de Venezuela. Mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente de Venezuela al territorio colombiano. Cuando yo deje la Presidencia, ya que el próximo mandatario decida qué relación va a tener con él", sostuvo entonces Duque.

En medio de la polémica, el ciudadano Juan Luis Castellanos Sierra, a nombre propio, presentó una tutela en la que alegó que se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la democracia, cuando Duque hizo el anuncio de no permitir la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia.

La tutela es estudiada por el Consejo de Estado; sin embargo, la Presidencia solicitó rechazar por improcedente el recurso que busca que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pueda acudir a la posesión de Gustavo Petro como jefe de Estado.