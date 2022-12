Gobierno está pasando reforma tributaria por decreto: Partido Liberal

Tras una reunión entre el copresidente del partido liberal, Alejandro Chacón, y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el representante liberal advirtió que a través de decretos el Gobierno Nacional estaría pasando parte de la reglamentación de la reforma tributaria que se debe debatir en el Congreso de la República.





Según Chacón, el decreto por el cual se estaría reglamentando parte de la Reforma tributaria es el 1625 que fue expedido el pasado 11 de octubre de 2016 y también, que a través del Estatuto Aduanero advierte que se están tomando decisiones que no le competen al Ejecutivo sino al Legislativo.





"Lo que se deja entrever es como si la reforma estructural se hubiera hecho en una parte por el decreto 1625 sin consultar al Congreso de la República si no haciéndolo directamente desde el legislativo y solamente el tema del recaudó sin ser estructural se haga a través de la Reforma Tributaria que se va a presentar como si se hicieran dos partes y eso indudablemente no sería conveniente", dijo Chacón.





El representante también anunció que demandará ante la Corte Constitucional el Estatuto Aduanero por considerar que el Ejecutivo se extralimitó y legisló usurpando el poder del Congreso de la República.





"El ministro excusa que es una compilación de normas, pero para nosotros puede llegar a constituir una usurpación de las funciones propias del legislativo como ya pasó y denunciamos en el Congreso de la República con el Estatuto Aduanero que, con base en unas facultades que ya había otorgado el Congreso, terminaron expidiendo un estatuto de aranceles y demás normas que tenían que ver con lo aduanero y eso es una función propia de la comisión tercera constitucional y que los próximos días demandaremos ante la Corte constitucional", agregó Chacón.