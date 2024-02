Gobierno estudia sanciones a proyecto de energía retrasado en un momento en que muchos más lo están

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunció el inicio de una actuación administrativa a Termo Caribe, un proyecto de central térmica que recibió recursos del cargo por confiabilidad, que es uno de los muchos componentes de lo que se cobra a los usuarios mes a mes.

Termo Caribe acumuló más de 500 días de atraso en su puesta en operación frente a lo que estaba previsto cuando inició el proyecto. Sin embargo, su fecha límite para entrar al sistema era el 1 de diciembre de 2023 y no lo hizo. Por esta razón, la Creg abrió el proceso que puede terminar en que la compañía pierda la plata del cargo por confiabilidad y se ejecuten las garantías de las aseguradoras.

El caso es un campanazo de alerta en un momento en que la mayoría de proyectos se están retrasando y que algunas empresas han dicho que quieren salirse de las iniciativas por los líos para sacarlas adelante, como es el caso de Celsia, EDF y Enel.

El panorama de retrasos de los proyectos de generación

Cálculos de Acolgen apuntan a que en los últimos años solo seis de cada diez Gw que se han asignado en las subastas han podido entrar a operar en los tiempos acordados.

El retraso está afectando incluso a proyectos solares y eólicos que, teóricamente, deberían ser más fáciles de ejecutar porque tienen respaldo político y suelen ser más fáciles de construir.

A los retrasos en las energías renovables se suman las señales que el Gobierno está mandando a los privados.

"Parecieran querer renunciar a grandes proyectos hidroeléctricos y térmicos, olvidando que son justo estas tecnologías las que permitirán la entrada de más energía solar y eólica", dijo la presidente de Acolgen, Natalia Gutiérrez.

Algunos en la industria creen que esas "señales" llevaron a que en la última subasta de energía no se presentará ningún proyecto térmico ni hidroeléctrico.

Hay cientos de proyectos en curso: la respuesta del Gobierno a las preocupaciones

Para el Gobierno nacional no hay preocupaciones con el suministro de energía ni en el corto ni en el largo plazo. En el corto plazo hay energía para cubrir las necesidades en el fenómeno de El Niño, y a largo plazo el país podría hacer nuevas subastas para fomentar la entrada en operación de nuevos proyectos.

En la Unidad de Planeación Minero Energética tienen el balance de que se están construyendo 397 proyectos de generación en todo el país y hay 1.2 gigas en nuevos proyectos que solo están esperando la culminación de las pruebas para entrar a operar. El 87 % de esos proyectos están fuera de La Guajira, que es la región donde se han evidenciado los mayores problemas y donde varias compañías han dicho que quieren retirarse.

"No están anunciando que se van a ir, no están anunciando que el proyecto se cancela. De hecho, el proyecto no se puede cancelar. A la Unidad de Planeación Minero Energética no ha llegado ninguna comunicación oficial de ninguna empresa diciendo este tipo de cosas. De hecho, los proyectos todavía siguen su curso. Tienen que cumplir con sus cronogramas, independientemente de si quieren venderlos a otro desarrollador. Entonces, hay que entender que hay cientos de proyectos en desarrollo en este momento. Ojalá todos lleguen a construirse y a feliz término", explicó el director de la UPME, Adrián Correa.

El Gobierno tiene prevista una nuevasubasta regional de energía y está listo a llamar a otro tipo de subasta si fuera necesario para garantizar que el país tendrá la energía que necesita.