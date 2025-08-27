Gobierno firma este miércoles prórroga de contrato para expedición de pasaportes

El Gobierno nacional firmará la prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons para garantizar la expedición de los pasaportes en el país.

Esta prórroga sería hasta el mes de abril del 2026, pues esa es la fecha en la que entrará a regir el nuevo modelo de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia.

“No ha habido y no habrá crisis en el tema de los pasaportes. En este momento tenemos 116.000 pasaportes de personas que lo sacaron sin tener la necesidad porque no los han reclamado, queremos invitar a estos ciudadanos para que recojan sus pasaportes y para que también haya una responsabilidad social en los recursos. Se firmará y no habrá ninguna dificultad estará todo en las páginas web de la Cancillería”, dijo la canciller, Rosa Villavicencio.

El diseño actual del pasaporte colombiano, con sus medidas de seguridad mejoradas y elementos de diseño que resaltan la riqueza natural del país, está vigente desde el 15 de julio de 2018. Este nuevo diseño reemplazó al pasaporte de lectura mecánica y se caracteriza por ser un pasaporte electrónico con chip y medidas de seguridad avanzadas Foto: Blu Radio

Recientemente, se confirmó que el Gobierno había expedido la nueva urgencia manifiesta para un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons para la elaboración de pasaportes hasta abril de 2026.