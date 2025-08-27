Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno firma este miércoles prórroga de contrato para expedición de pasaportes

Gobierno firma este miércoles prórroga de contrato para expedición de pasaportes

La canciller Rosa Villavicencio confirmó que este miércoles se va a firmar el contrato con Thomas Greg & Sons.

Pasaporte colombiano
Pasaporte Colombia
Foto: Cancillería
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: agosto 27, 2025 01:08 p. m.

El Gobierno nacional firmará la prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons para garantizar la expedición de los pasaportes en el país.

Esta prórroga sería hasta el mes de abril del 2026, pues esa es la fecha en la que entrará a regir el nuevo modelo de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia.

“No ha habido y no habrá crisis en el tema de los pasaportes. En este momento tenemos 116.000 pasaportes de personas que lo sacaron sin tener la necesidad porque no los han reclamado, queremos invitar a estos ciudadanos para que recojan sus pasaportes y para que también haya una responsabilidad social en los recursos. Se firmará y no habrá ninguna dificultad estará todo en las páginas web de la Cancillería”, dijo la canciller, Rosa Villavicencio.

Pasaporte de Colombia
El diseño actual del pasaporte colombiano, con sus medidas de seguridad mejoradas y elementos de diseño que resaltan la riqueza natural del país, está vigente desde el 15 de julio de 2018. Este nuevo diseño reemplazó al pasaporte de lectura mecánica y se caracteriza por ser un pasaporte electrónico con chip y medidas de seguridad avanzadas
Foto: Blu Radio

Recientemente, se confirmó que el Gobierno había expedido la nueva urgencia manifiesta para un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons para la elaboración de pasaportes hasta abril de 2026.

