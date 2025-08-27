Gobierno firma este miércoles prórroga de contrato para expedición de pasaportes

El Gobierno nacional firmará la prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons para garantizar la expedición de los pasaportes en el país.
Esta prórroga sería hasta el mes de abril del 2026, pues esa es la fecha en la que entrará a regir el nuevo modelo de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia.
“No ha habido y no habrá crisis en el tema de los pasaportes. En este momento tenemos 116.000 pasaportes de personas que lo sacaron sin tener la necesidad porque no los han reclamado, queremos invitar a estos ciudadanos para que recojan sus pasaportes y para que también haya una responsabilidad social en los recursos. Se firmará y no habrá ninguna dificultad estará todo en las páginas web de la Cancillería”, dijo la canciller, Rosa Villavicencio.
Recientemente, se confirmó que el Gobierno había expedido la nueva urgencia manifiesta para un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons para la elaboración de pasaportes hasta abril de 2026.