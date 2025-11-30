Gobierno insiste en que aerolíneas en Colombia no deben suspender vuelos hacia Venezuela

El gobierno de Colombia hizo un llamado al respeto del orden jurídico internacional y a la preservación de la seguridad aérea en la región, luego de que se conocieran advertencias desde el exterior, específicamente del gobierno americano, sobre el cierre del espacio aéreo venezolano.

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil aclararon que, tras verificaciones técnicas, el espacio aéreo de la República Bolivariana de Venezuela “permanece abierto, operativo y sin restricciones que afecten a la navegación aérea civil” y, que no existe ninguna situación que comprometa la seguridad operacional.

“Estas señales, divulgadas a nivel internacional, no tienen validez dentro del marco del Convenio de Chicago ni de los estándares de la OACI, y generan confusión e incertidumbre entre operadores y usuarios. Solo el Estado responsable puede declarar restricciones en su espacio aéreo, y Venezuela no ha emitido ninguna”, se lee en el comunicado emitido por el Ministerio de Transporte.

En ese sentido, recuerdan que el presidente Gustavo Petro reiteró que cualquier intento externo de declarar un cierre carece de sustento legal, pues no existe autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni del Senado estadounidense para medidas de carácter militar o intervenciones aéreas. Además, ordenó a todas las aerolíneas a no acatar instrucciones ajenas a la normatividad internacional, asegurando que en Colombia las empresas deben operar únicamente bajo las directrices de la OACI y de la autoridad aeronáutica nacional.



El país respaldó el llamado presidencial para que la OACI convoque de inmediato a su asamblea, con el fin de evaluar la situación; que la Unión Europea normalice los vuelos hacia Venezuela y adopte medidas frente a aerolíneas que desconocen la normativa internacional y; que los países de América Latina y el Caribe mantengan sus operaciones con normalidad.

“Las advertencias externas sin competencia ni coordinación carecen de validez y generan incertidumbre innecesaria. Colombia respalda el llamado del presidente Petro a defender el derecho internacional y la estabilidad aérea de la región”, aseguró la ministra de transporte, María Fernanda Rojas.

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil seguirán monitoreando la situación y reiteraron que la seguridad operacional y el respeto al orden jurídico internacional son esenciales para un sistema aéreo seguro, confiable y abierto al mundo.