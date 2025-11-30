En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno insiste en que aerolíneas en Colombia no deben suspender vuelos hacia Venezuela

Gobierno insiste en que aerolíneas en Colombia no deben suspender vuelos hacia Venezuela

El Gobierno contradice las advertencias internacionales sobre las restricciones y pidió a la OACI y a la Unión Europea actuar para garantizar el respeto al derecho aeronáutico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad