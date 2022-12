Gobierno no volvió a contactarme: relator de ONU que evaluó caso líderes sociales

El relator especial de la ONU para evaluar la situación de los defensores de derechos humanos y líderes sociales asegura que, pese a que el presidente Iván Duque se comprometió a trabajar con sus observaciones, nunca recibió respuesta del Gobierno para realizar una segunda visita.

El 3 de diciembre de 2018, el presidente Iván Duque dijo en una conferencia con Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas para evaluar la situación de los líderes sociales en el país que valoraba su labor y que esperaba que siguiera trabajando de la mano con su Gobierno. Un año después, el relator asegura que acordó presentar una evaluación inicial sobre la situación, pero que nunca recibió respuesta de Francisco Barbosa, entonces consejero presidencial para los Derechos Humanos para cuadrar su segunda visita.

Publicidad

Lea también: Tormenta por informe de la ONU sobre derechos humanos en Colombia: opinión de Ricardo Ospina

“Es difícil afirmar que me cerraron la puerta, pero nunca volvieron a contactarme, nunca me respondieron mi pregunta de si me iban a invitar para una segunda visita, por eso es que estoy presentando el reporte en un par de días en Ginebra, Suiza. Es el primer reporte porque no hubo posibilidad de evaluar los esfuerzos del Gobierno en la implementación de mis recomendaciones”, afirmó el relator.

Indicó que durante tres semanas estuvo visitando varias regiones del país, reuniéndose con líderes sociales, con autoridades locales y otras instituciones del Estado para elaborar la primera evaluación con una serie de recomendaciones concretas para el Gobierno, que nunca pudo entregar porque no fue recibido.

“Realmente no entiendo por qué no he sido invitado y para mí eso es una oportunidad perdida porque cuando un relator especial viaja y visita un país, eso no es para señalar o culpar, sino para proveer asistencia técnica y eso es lo que he tratado hacer, proveer asistencia técnica al Estado de Colombia para que haga mejor su labor con los líderes”, dijo Foster.

Publicidad

Dijo que en varias ocasiones intentó comunicarse con el Gobierno para mirar cómo ayudaría a implementar sus recomendaciones, pero que nunca recibió respuesta, por lo cual presentará el informe en dos días ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Publicidad