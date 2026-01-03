Gobierno Petro activó plan de contingencia en frontera tras ataques en Caracas

En un mensaje de la Cancillería, replicado por el presidente Gustavo Petro, se fijó la posición del gobierno rechazando lo que ocurre en territorio vecino.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región Dice el comunicado.

En esa medida, el Gobierno siguiendo en línea con lo dicho por el presidente Petro más temprano, pidió respeto a la soberanía y la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias internacionales.

"El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos", reiteraron.

Así mismo, se dispuso de las medidas necesarias para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias.



"La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada", puntualidad el comunicado.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro agregó en su publicación la siguiente frase: "Que Bolívar proteja al pueblo Venezolano y al pueblo latinoamericano".