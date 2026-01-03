En vivo
Gobierno Petro activó plan de contingencia en frontera tras ataques en Caracas

Gobierno Petro activó plan de contingencia en frontera tras ataques en Caracas

Colombia adelantará una serie de medidas en la zona de frontera con Venezuela tras los múltiples ataques y bombardeos reportados en las últimas horas de Caracas.

