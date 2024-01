Gobierno Petro descarta apagón y escasez de producción energía por paso de fenómeno de El Niño

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que no hay riesgo de desabastecimiento energético durante el paso del fenómeno de El Niño ; sin embargo, el sector sí se está preparando para responder si es necesario.

"Estuvimos con el sector eléctrico en el momento las proyecciones de acuerdo a la durabilidad de El Niño que debe llegar hasta abril cuando, de acuerdo al ideal, ya debe empezar la fase de neutralidad no genera que vaya a haber un riesgo de desabastecimiento. Sin embargo, obviamente, esto es un monitoreo permanente y se reportó el alistamiento del sector energía que también se ha venido generando desde todo el proceso de prevención que está listo para responder a la situación”, explicó la ministra a la salida de un consejo en la Casa de Nariño para evaluar la emergencia.

Asimismo, reveló que ya se evidencia una disminución en el nivel de varios embalses y que febrero, según las proyecciones, sería el mes más crítico por el impacto del fenómeno.

"Realmente lo que vemos en general es que diciembre estuvo influenciado por unas ondas tropicales que generaron lluvias en algunos sectores, algunas regiones del país, pero que ya entrando enero se siente con fuerza la convergencia de la temporada seca con la realidad del fenómeno de El Niño y también la situación de altas temperaturas que ha sido persistente desde el mes de septiembre se mantiene”, explicó Muhamad.

Colombia declaró el pasado 4 de noviembre, de 2023, el comienzo del fenómeno de El Niño, un cambio en las dinámicas atmosféricas ocasionado por el aumento en la temperatura del océano Pacífico. Por su ubicación, en el país se presentan lluvias en algunas zonas y sequías en otras.

Un total de 747 municipios del país se encuentran en alerta por amenaza de incendios, indicó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en un comunicado, en el que también señaló que se ha evidenciado un incremento del 44 % en el registro de puntos de calor en el país, la mayoría de ellos en la Orinoquía, que acumula un 60 %.

Boyacá con 82 municipios, Cundinamarca con 78, Santander con 65 y Meta con 24 son los departamentos con el mayor número de alertas rojas por incendios, en donde hay monitoreo de puntos de calor.

