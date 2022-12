Gobierno pide a la Cámara designar ponente para reglamentación de JEP

A través de una carta enviada a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el Gobierno colombiano solicitó que se designe un ponente para el proyecto de acto legislativo 01 de 2017, mediante el cual se busca reglamentar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).



Esta iniciativa fue enviada el pasado 23 de agosto a dicha célula legislativa, pero aún no se ha designado ponente.



Este tema causa preocupación en el Gobierno pues, según el mecanismo fast track, debe tramitarse en comisiones conjuntas y no ha podido arrancar discusión, pese a que en el Senado ya fue designado el representante Horacio Serpa.



El Gobierno le recuerda a la Comisión Primera de la Cámara la importancia de que tiene el proyecto, en el marco del desarrollo del acuerdo final, "toda vez que la implementación inmediata de la JEP constituye un elemento indispensable, no sólo para la construcción de esta nueva etapa de post-conflicto, sino para la protección y garantía de los derechos de las víctimas".



