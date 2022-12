Gobierno podría expedir decreto para experimentación con fracking: Consejo de Estado

Debido a la suspensión de las normas que permitían el fracking en Colomiba,De acuerdo con el magistrado Germán Bula,“Hay muchas dudas todavía de carácter científico, por ejemplo,“Esto no es un fallo, es una medida cautelar”, aclaró.De acuerdo con el presidente del Consejo de Estado,

de momento no hay ninguna actividad licenciada con base en el decreto ni la resolución que fueron objeto de suspensión por parte de ese tribunal administrativo.

Vea también: Consejo de Estado suspende normas que regulan el fracking

Preguntado por la comisión nombrada por el Gobierno, que decidiría sobre el punto de vista técnico si puede o no haber fracking en Colombia“Naturalmente que el tema en primer lugar es una medida cautelar, no la decisión de fondo. Se refiere exclusivamente a ese decreto y esa resolución que podrían ser, digámoslo así, novadas por el Gobierno. Decreto come decreto., agregó.

Escuche la entrevista completa:

Publicidad