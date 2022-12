Gobierno presentó recurso sobre fallo de fast track a destiempo: Viviane Morales

La senadora Viviane Morales denunció en Mañanas BLU una “campaña irregular” del Gobierno para tumbar la sentencia que dejó sin piso parte del fast track.



“Una solicitud de nulidad tiene que hacerse dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia”, manifestó Morales.



Asimismo, explicó que la sentencia fue notificada por edicto que se desfijó el 8 de junio, por lo cual “a partir del 9 se tenían que contar tres días. Como 10 y 11 fueron sábado y domingo, pues entonces deberían ser el 9, 12 y 13 de ese mes”.



La legisladora sostuvo que el 13 de junio pasado se venció el término para presentar la solicitud de nulidad y en dicha solicitud, el Gobierno manifestó que el edicto fue desfijado el 9 de junio, “contrario a lo que dice el propio edicto, para habilitarse un día más y presentar la demanda el 14 de junio y no el 13 de junio, como realmente tocaba”.



Agregó que la información fue alterada, cambiando la fecha, para presentar una solicitud de nulidad con argumentos “que no caben”.



“El Gobierno tiene que saber que está faltando a la lealtad procesal porque invoca supuestos impedimentos extemporáneos que no son causales de nulidad de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, dijo la parlamentaria.



La congresista pidió, además, que el Gobierno revele si hubo asesorías externas para llevar a cabo la demanda.



"Yo si quiero saber a quién le pagaron por esa asesoría y cuánto. Les pido que estemos muy pendientes de la decisión que debe tomar la Corte Constitucional, pues no dudo que el Gobierno pretenderá que lo haga cuanto antes para que al comenzar el segundo período este 20 de julio reencuentre un Congreso despojado de cualquier capacidad de crítica o de control sobre los acuerdos", precisó.



Blu Radio consultó a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que indicó que la demanda se hizo de forma cuidadosa y que, en todo caso, será la Corte misma la que defina si se presentó o no dentro del plazo establecido.



Finalmente, la congresista aseguró que con estos argumentos el Gobierno pretende “engañar” a la opinión pública y a la Corte Constitucional, “faltando a la verdad y a la lealtad procesal”.





Publicidad