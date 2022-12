Gobierno tiene muy bien amarrados los pantalones: MinInterior al procurador

Cristo aseguró que es importante separar dos situaciones “y es que una cosa es que hayan críticas y cuestionamientos a la Ley porque eso lo tomamos para mejorar la implementación, pero lo que no podemos aceptar son esas declaraciones justo cuanto estamos en esta etapa final del proceso de paz”.



Dijo que las declaraciones de personas como José Félix Lafaurie no son “acertadas y por eso pido que se rectifique porque esto en ningún momento ha sido una concesión a las Farc ni nada relacionado con eso”. (Lea también: Santos pide no usar restitución de tierras para ganar réditos políticos )

Calificó como “riesgosas” las palabras “pues se está poniendo en peligro la vida de muchos colombianos y se está revictimizando a los campesinos que sufrieron estos temas”.

Respondió al procurador Alejandro Ordóñez afirmando que “el Gobierno tiene tan amarrados los pantalones que está avanzando en la restitución de los que despojaron tanto las Farc, como bandas criminales y paramilitares”. (Lea también: Señor presidente, amárrese los pantalones: Alejandro Ordóñez )

Agregó que “ojalá que la Procuraduría siga expresando sus inquietudes en los contextos determinados, y si el procurador Ordóñez tiene reparos, el Gobierno está totalmente dispuesto a escucharlo y resolverlas”.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie; el procurador, Alejandro Ordóñez y la representante María Fernanda Cabal, entre otros, han cuestionado la forma cómo se viene haciendo el reintegro de tierras a los campesinos. (Lea también: Pretendieron sabotear evento en el Cesar: Alejandro Ordoñez )

“Para eso se hizo la ley, para despojar a los despojadores, no a los campesinos que la han adquirido de buena fe”, dijo, a propósito, Alejandro Ordóñez.