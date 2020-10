Gobierno y Alcaldía de Bogotá ‘se tiran la pelota’ por logística para minga indígena

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, chocó con el secretario General de la Presidencia, Diego Molano, en cuanto el tema la logística de la minga indígena en la capital del país. Mientras que el funcionario distrital aseguró que la responsabilidad recae en el Ejecutivo nacional, el vocero de la Casa de Nariño aseguró que esto corresponde al Distrito.

“Nos parece lamentable que, pudiendo resolver los problemas en el territorio, los indígenas tengan que desplazarse a Bogotá porque el Gobierno no les brinda soluciones”, dijo Gómez.

“El Gobierno ha tenido toda la disposición de diálogo, pero quienes determinan la coordinación de las manifestaciones son las alcaldías locales”, declaró Molano por su parte.

La movilización indígena, que arribaría el próximo lunes a Bogotá podría asentarse en el Palacio de los Deportes, aseguró el secretario de Gobierno de Bogotá. Sin embargo, el funcionario dijo que esta decisión depende del número de personas que hagan parte de la manifestación.

Gómez dijo que el Gobierno nacional no quiere colaborar con la atención sanitaria de los indígenas.

“Nos dijeron que no asumían la responsabilidad, que no iban a pagar unos baños. Si no pagan unos baños, no me quiero imaginar cómo están respondiendo a las otras solicitudes de las comunidades indígenas”, afirmó el funcionario distrital.

Según Molano, hay preocupación desde el Gobierno por la movilización durante la pandemia.

“Lo que a todos nos debe preocupar es que no se ponga en riesgo la poca reactivación que tenemos”, declaró.

Escuche a Luis Ernesto Gómez y Diego Molano en entrevista con Mañanas BLU: