Golpe a disidencias en el Tolima: incautado arsenal y material de intendencia en Ibagué

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía del departamento del Tolima permitió la ubicación de un depósito ilegal con armamento y prendas de uso privativo en la vereda Dantas, zona rural de Ibagué. La acción fue liderada por soldados del Batallón de Infantería N.° 18 coronel Jaime Rooke, Pelotón Ballesta 3, y coordinada por la Sexta Brigada, en compañía de uniformados adscritos a Sijin, Sipol, Gaula, Carabineros, Guía Canino y GOES, en coordinación con la Fiscalía 199 Especializada DECOC de Ibagué. El operativo se desarrolló en las últimas horas como parte de los controles para frenar la expansión de grupos residuales en la región.

“'Es un trabajo que venimos haciendo desde octubre del año pasado, cuando el Frente Joaquín González, proveniente del departamento del Caquetá, llega al departamento del Tolima. Es ahí cuando, en una mesa de coordinación con el coronel Patiño y nuestro Ejército Nacional, creamos una burbuja. Todas las operaciones que realizamos contra este Frente se desarrollaron en coordinación con la inteligencia de la Policía y la parte operativa de nuestro Ejército Nacional. De esta forma impedimos la llegada del Frente Joaquín González al Tolima. Sólo quedan dos cabecillas por capturar: alias Efrén, cabecilla principal de esta estructura, y alias El Paisa, jefe de finanzas de este Frente, encargado de extorsionar a los comerciantes no solo de Ibagué, sino también de Rovira y Roncesvalles”, manifestó el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Tolima.

Durante el operativo, los uniformados incautaron:



02 fusiles M4

01 fusil AK-103 de fabricación venezolana

03 proveedores calibre 5.56 mm

03 proveedores calibre 7.62 mm

101 cartuchos calibre 5.56 mm

60 cartuchos calibre 7.62 mm

25 cambollanas

35 brazaletes con bandera de Colombia y logo “Frente Joaquín González – Farc-Ep”

40 buzos tácticos negros de manga larga con logo Farc-Ep

35 pañoletas con logo Farc-Ep

21 uniformes verde oliva con logos Farc-Ep

Golpe a disidencias en el Tolima Foto: Ejército

De acuerdo con las autoridades, este arsenal sería parte de los intentos de reorganización de una estructura armada que busca retomar presencia en el departamento. Con esta incautación, ya serían tres los planes frustrados en menos de dos años por parte de disidencias que pretenden conformar nuevamente el Frente Joaquín González.

“Desde el año pasado, afortunadamente con toda esa inteligencia eficaz de la Policía Nacional y con la parte operativa del Ejército Nacional, hemos venido capturando y dando de baja a sus cabecillas que lideraban esta estructura. Recordemos que, a comienzos de año, fue dado de baja 'Cancharino', cabecilla principal; luego siguió al mando alias 'Fabián', quien fue capturado en Icononzo en una operación muy planeada y desarrollada por Policía y Ejército. Posteriormente, alias 'Danilo' también fue capturado portando armamento, gracias a un trabajo de inteligencia. Ahora lo que sigue es alias 'Efrén', como lo menciona el coronel Ojeda. Seguimos trabajando articuladamente para dar con su captura. Todo este material decomisado, indudablemente, debilita las intenciones que tiene alias Calarcá de seguir expandiendo su accionar delincuencial en el Tolima”, agregó el coronel Diego Fernando Patiño Orozco, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.

Según labores investigativas, este material estaría destinado al fortalecimiento de una nueva comisión del Frente Joaquín González, liderada por alias 'El Paisa', en la región comprendida entre Cajamarca e Ibagué. El objetivo criminal sería consolidar control territorial sobre un corredor estratégico en la cordillera Central, en límites con Quindío y Valle del Cauca.

El material fue puesto a disposición de la Fiscalía 199 Especializada DECOC, mientras que las autoridades destacaron que la operación representa un duro golpe a los planes de intimidación y control ilegal en el centro del Tolima.