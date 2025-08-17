Siete unidades de minería ilegal fueron intervenidas en operativos del Ejército en Antioquia

Un operativo militar en el suroeste de Antioquia y el valle de Aburrá dejó importantes resultados contra la minería ilegal. De acuerdo con información de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, los elementos destruidos representan pérdidas cercanas a los 100 millones de pesos para estructuras de delincuencia común que se financian con esta actividad.

En una primera intervención, soldados del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara, junto con el Grupo de Policía Ambiental y de Recursos Naturales, desmantelaron cinco unidades dedicadas a la extracción ilícita de oro en las riberas del río Cauca. La operación se llevó a cabo en zonas rurales de los municipios de Valparaíso, Caramanta y La Pintada.

Durante esta acción fueron inutilizadas cinco dragas tipo buzo, cuatro plataformas metálicas, seis motores diésel, una motobomba, un cilindro de gas y otros elementos empleados para la explotación ilegal de yacimientos mineros. Según el reporte militar, esta maquinaria era utilizada de manera constante en la zona para extraer minerales.

En un segundo procedimiento, tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 4 General Pedro Nel Ospina intervinieron una unidad minera en la vereda La Cuesta, en el municipio de Barbosa. Allí se encontraron un motor, una plataforma metálica, dos motobombas y tubos de manguera PVC. En el sitio fueron capturadas cuatro personas en flagrancia, quienes operaban la maquinaria para extraer minerales sin autorización.



Operativos recientes en otras zonas

Otra acción reciente se registró cuando unidades de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en operaciones militares desplegadas junto a la Fiscalía General de la Nación, lograron la ubicación de maquinaria y material utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros que al parecer servirían para el financiamiento del Clan del Golfo.

En una primera operación registrada en el sector conocido como Alto de María, en jurisdicción del municipio de Zaragoza, las autoridades intervinieron siete unidades productoras mineras, donde se hallaron seis dragas caperuzas, una excavadora, seis motores industriales, una clasificadora y 300 galones de ACPM.