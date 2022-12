Gral. Montoya nunca ordenó falsos positivos ni presionó por resultados: abogado

Para Andrés Garzón, abogado del general en retiro Mario Montoya, quien pidió acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, esta solicitud no significa que se acepten delitos.



“Iremos ante nuestro juez natural a solicitarle que nos dispense justicia demostrando que no hay conexión entre los denominados falsos positivos y el general Montoya”, expresó.



El abogado enfatizó en que el Ejército es una estructura orgánica compleja, en la que hay compartimentación de la información, y, por lo tanto, el comandante de las Fuerzas Militares no todo lo conoce y dirige él.



“No podemos decir que todas las actuaciones que ocurrieron es responsabilidad de todos. Con base en eso haremos nuestra defensa”, añadió.



En ese sentido, Garzón expresó que existen más de 400 folios en los que se encuentran las órdenes dadas, diariamente, a cada una de las brigadas por el general, en las que en vez de incentivar operaciones irregulares el general enfatiza en el respeto de los derechos humanos.



“Hay afirmaciones como la siguiente: operación que no tenga protección de los derechos humanos es una operación que no sirve en el Ejército”, añadió.



Según la JEP, la solicitud de Montoya pasará a estudio de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, para que asuma lo de su competencia.



Montoya, de 69 años, fue comandante del Ejército entre marzo de 2006 y noviembre de 2008, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).