Gremio de vigilancia urge destrabar trámites para reforzar seguridad ante riesgos en elecciones

La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip), encabezada por Miguel Ángel Díaz, alertó sobre la urgencia de superar los retrasos en los procesos que adelanta la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en particular los relacionados con la autorización de armamento. Según la agremiación, la lentitud en estos trámites limita la capacidad de respuesta de las empresas del sector en momentos en que la protección a líderes políticos y candidatos presidenciales se convierte en prioridad nacional.

El llamado se enmarca en el Plan Democracia de la Unidad Nacional de Protección (UNP), diseñado para reforzar la seguridad durante los comicios de 2026. La coyuntura preocupa aún más al gremio, teniendo en cuenta que en menos de un año el país afrontará elecciones legislativas y presidenciales en un contexto marcado por amenazas y agresiones contra figuras políticas.

“Estamos ante una coyuntura crítica para el país: se avecinan elecciones presidenciales y el Estado solicita reforzar los esquemas de protección. Sin las autorizaciones necesarias, nuestras empresas no pueden cumplir con esa responsabilidad. Por eso insistimos en medidas inmediatas que permitan responder con eficacia a las demandas actuales y a los desafíos de los próximos meses”, advirtió Miguel Ángel Díaz.

Riesgo creciente para la democracia

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), en lo corrido de 2025 se han documentado 106 agresiones contra liderazgos políticos, entre amenazas, atentados y asesinatos, con Bogotá, Huila y Antioquia como las regiones más golpeadas por la violencia.

El asesinato del candidato Miguel Uribe Turbay marcó un punto de alerta para el gremio. “El lamentable y rechazable asesinato del candidato Miguel Uribe Turbay nos recuerda con dolor la fragilidad que hoy enfrentan los liderazgos políticos. Estos hechos demuestran que el país necesita reforzar con urgencia los esquemas de seguridad, y para ello las empresas de vigilancia privada deben contar con las autorizaciones y herramientas necesarias. No se trata solo de proteger candidatos, sino de garantizar la estabilidad democrática en un año decisivo para Colombia”, señaló Díaz.

Encuentro con el nuevo superintendente

En medio de este panorama, Confevip sostuvo una reunión con el nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Sadit Álvarez Morales, a quien expuso las preocupaciones del sector y presentó propuestas para mejorar la capacidad operativa de las empresas.

Entre las solicitudes destacadas figuran: