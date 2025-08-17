Publicidad

Blu Radio  / Nación  / "Cuente con el legado de mi hijo": papá de Miguel Uribe al expresidente Álvaro Uribe

"Cuente con el legado de mi hijo": papá de Miguel Uribe al expresidente Álvaro Uribe

Durante un conversatorio virtual en homenaje a Miguel Uribe Turbay, en el que participaron el expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, el padre del senador pidió que el legado de su hijo se convierta en bandera de la campaña presidencial a las elecciones de 2026.

Papá de Miguel Uribe en su funeral: “La guerra volvió y tocó a mi puerta”
Foto: AFP
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: agosto 17, 2025 02:24 p. m.

El homenaje inició con una misa en memoria de Miguel Uribe Turbay y continuó con un conversatorio virtual en el que participaron el expresidente Álvaro Uribe, el director del partido Gabriel Vallejo y los precandidatos presidenciales del Centro Democrático Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra.

Allí, el padre del senador pronunció un discurso cargado de llamados a la unidad política, convocando a responder el cobarde hecho con “absoluto civismo” para defender la democracia: “No le demos el gusto a los que promueven la violencia, respondamos con acción inteligente y con más democracia.”

También subrayó que el asesinato cometido no podrá silenciar las ideas por las que su hijo trabajaba: “Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio. Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en 2026, no la desaprovechemos, solo así tendrá sentido esta causa. Asesinaron a Miguel pero jamás podrán asesinar su propósito, las ideas son indestructibles pero necesitan ser materializadas para cambiar la historia de un país”.

Álvaro Uribe y Miguel Uribe
Álvaro Uribe y Miguel Uribe
Foto: AFP y Miguel Uribe

Finalmente, el padre del senador pidió que el legado de su hijo sea parte de la campaña presidencial del centro democrático con el propósito de ganar las elecciones de 2026. “Organicemos con absoluta determinación esa causa y en los próximos meses escojamos y defendamos el triunfo abrumador e incuestionable de este liderazgo, que tome las banderas de Miguel para que en Colombia vuelva la seguridad".

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe pidió que los cuatro precandidatos presidenciales, o uno en representación, se reúnan próximamente con Uribe Londoño y con el director del Centro Democrático. En ese encuentro se definirá si habrá otro precandidato, siempre y cuando corresponda a un militante del partido.

Además, le pidió al Centro Democrático escoger candidato antes de que finalice septiembre, con el fin de garantizar el tiempo suficiente para la campaña presidencial de 2026.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
