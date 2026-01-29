Gremio transportador alerta por paralización del sector por fallas en sistema de registro

La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) expresó su profunda preocupación por la caída total del sistema del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), una plataforma oficial administrada por el Ministerio de Transporte y de uso obligatorio para el sector.

Según el gremio, las fallas persistentes del RNDC han provocado una afectación generalizada en la operación de las empresas transportadoras a nivel nacional, impidiendo el registro oportuno de manifiestos, remesas y demás documentos exigidos por la normativa vigente.

Esta situación ha derivado en retrasos operativos, represamiento de vehículos, interrupciones en la cadena logística y congestión en terminales portuarias, con impactos directos en el cumplimiento de contratos y pérdidas económicas significativas, no solo para las empresas transportadoras, sino también para los generadores de carga.

Fedetranscarga advirtió que la gravedad del problema se incrementa al tratarse de una plataforma oficial de uso obligatorio, sin que hasta el momento exista un plan de contingencia activo ni información clara y oportuna sobre los tiempos estimados para el restablecimiento del servicio. Esta falta de previsión, señaló el gremio, traslada de manera injustificada la carga operativa y legal a las transportadoras, exponiéndolas a posibles sanciones.



“El transporte de carga es la columna vertebral de la economía nacional y no puede seguir paralizado por fallas estructurales en plataformas tecnológicas oficiales, esta situación compromete la eficiencia, legalidad y sostenibilidad de la operación logística del país”, enfatizó Fedetranscarga.

Ante este panorama, la federación hizo un llamado urgente al Ministerio de Transporte para que active de inmediato un plan de contingencia y habilite mecanismos alternos que permitan garantizar la continuidad de la operación mientras persistan las fallas del sistema, evitando afectaciones adicionales al sector.