Gremio transportador alerta por paralización del sector por fallas en sistema de registro

Fedetranscarga alertó por una caída total del sistema del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), situación que está generando retrasos masivos, represamiento de vehículos y congestión en puertos. El gremio exigió al Mintransporte acciones inmediatas.

