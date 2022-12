Gremios aseguran que no es viable volver a la tabla de fletes

Según el Consejo Gremial Nacional, que integra a todos los gremios de la cadena productiva del país, no es viable regresar a la tabla de fletes, pues consideran que generaría un nuevo rezago en el crecimiento económico y la competitividad del país.



“En relación con las relaciones económicas, reiteramos que el esquema de libertad vigilada responde a las expectativas de los empresarios y que, bajo ninguna circunstancia, es viable regresar a la tabla de fletes”, señala el Consejo Gremial a través de un comunicado.



También el presidente de Naturgas, Eduardo Pizano, considera que no se puede volver atrás en el esquema tarifario del sector pues el viejo modelo carretero tiene que dar paso a un nuevo esquema de transporte eficiente y organizado que permita apoyar el crecimiento del país.



“El país no puede aceptar la imposición de unas decisiones fruto de la fuerza, que pueden acabar costándole a la competitividad de la nación y por ende a todos los colombianos, que terminaríamos pagando el costo de una decisión impuesta por la amenaza”, agregó Pizano.



Los gremios señalaron que el bloqueo de vías no solamente afecta las actividades económicas del país, sino que pone en peligro la vida y la integridad de quienes se transportan por medio terrestre, por lo que sugirieron que cualquier delito que se cometa en el desarrollo del paro camionero, debe ser penalizado sin excepciones.



“Algunas organizaciones han calculado pérdidas en más de 1 billón de pesos y los empresarios de todos los sectores han reportado pérdida de productos perecederos, escasez de materia prima para producción de bienes e incumplimiento de contratos por dificultad en el transporte de mercancía, entre otros”, señala el Consejo Gremial a través de un comunicado.



El Consejo Gremial Nacional agregó que apoyan al Gobierno en el diseño de una política integral de transporte que, “en materia del parque automotor de servicio público responda a los principios fundamentales de la libertad de empresa e iniciativa privada, modernización de los equipos y, formalización en la actividad generando claras reglas del juego para el ingreso, mantenimiento y retiro de los vehículos del mercado”.



-La Corte Constitucional no pudo definir si mantenía o no las reglas vigentes para el cobro de la libreta militar. La decisión ahora está en manos de un conjuez.

-Las autoridades ofrecen una recompensa por los miembros de la banda “Los rastrojos”, señalados de ser los responsables de destruir la alcaldía de Puerto Santander y protagonizar disturbios, luego de los operativos anticontrabando realizados en esta población.

-Theresa May se convirtió oficialmente este miércoles en la nueva primera ministra británica tras recibir el encargo de la reina Isabel II.

-El ciclismo le regala a Colombia buenas noticias en el Tour de Polonia. Fernando Gaviria es líder.