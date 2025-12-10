Es hora de una amnistía general y un Gobierno de transición: Petro sobre Venezuela

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación política de Venezuela, a propósito de la entrega del Nobel de Paz a la líder opositora María Corina Machado. El mandatario se refirió a la posibilidad de una intervención de Estados Unidos, cuestionando esta posibilidad, pero insistiendo en la necesidad de un gobierno de transición en el vecino país.

“El Gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes. Es una amnistía general no extender la cárcel”, escribió.

Petro-Maduro Fotos: AFP

El mandatario lanzó una propuesta diciendo que el gran problema de Venezuela era la democracia. “Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas”, agregó.

Cabe mencionar que la tensión entre Colombia y Estados Unidos se da en parte por los bombardeos del gobierno Trump en el Pacífico y el Caribe en el marco de su lucha antidrogas y de la presión que se está ejerciendo al régimen. Petro ha rechazado cualquier tipo de acción militar en territorio venezolano argumentando que viola la soberanía, pero también ha dicho que su gobierno no apoya a Maduro, a pesar de que las relaciones con el régimen cada día son más cercanas.