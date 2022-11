Grupo Éxito responde a denuncia en redes sociales de mercados vencidos para Mocoa

El Grupo Éxito expresó su preocupación por una denuncia en redes sociales sobre el mal estado de algunos alimentos en sus almacenes, destinados a donaciones en Mocoa.



“Lamentamos el hecho presentado, el cual se trata de un asunto aislado que no corresponde a la política de calidad e inocuidad de la empresa, ni a la experiencia de compra que queremos brindarles a nuestros clientes, ni mucho menos a una práctica deliberada ni intencional de la Compañía”, publicó la compañía en un comunicado.



El Grupo Éxito anunció también que envió “más de 2 mil mercados básicos y 6 mil botellas de agua desde Bogotá hacia Mocoa; igualmente, a través del despacho de la Señora Maria Clemencia Rodríguez de Santos entregamos pañales, paños húmedos, leche larga vida, compotas, agua para apoyar los niños y madres gestantes damnificados que se encuentran en albergues temporales por valor de $40 millones, y además estamos aportando para los niños y madres gestantes de Mocoa todo el dinero que se recaude vía goticas durante el mes de abril”.



Este es el comunicado emitido por grupo Éxito:



“Tras conocer la denuncia presentada en redes sociales sobre el estado de algunos productos de nuestros mercados básicos, y en consecuencia con lo que anunciamos al momento de conocer el hecho, el día viernes 7 de abril realizamos las siguientes acciones:



• Se dio la instrucción a la operación a nivel nacional de recoger todos los mercados básicos de las góndolas y revisar el estado de sus productos.



• En Cali visitamos ocho de los nueve centros de acopio establecidos para la recolección de donaciones para Mocoa (uno de ellos ya había sido cerrado) y encontramos nueve mercados que tenían alguna novedad, los cuales de inmediato repusimos.



• Iniciamos el proceso para contactar a los clientes de la ciudad de Cali que hayan comprado mercados básicos para que los revisen y nos ayuden a identificar si hay algún producto que no esté en condiciones aptas, y de ser así, se lo cambiamos.



• Entregamos 100 mercados en la ciudad de Cali en 3 centros de acopio, adicionales a los 2.000 que ya habíamos donado el 1 de abril.



Seguimos comprometidos con Mocoa”