Guainía, departamento con 25 elefantes blancos: superan los $113.000 millones, ¿quién responde?

En el departamento de Guainía existen elefantes blancos que afectan a la sociedad. Estas obras se caracterizan porque, a pesar de estar terminadas, no han entrado en funcionamiento y, por ende, no prestan ningún servicio. Ese es el caso de la plaza agroindustrial de ese territorio, que se encuentra en riesgo y busca beneficiar a muchas comunidades campesinas.

Durante su visita al departamento de Guainía, el Contralor General (e) de la República, Carlos Mario Zuluaga, indicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, que hasta el momento han encontrado “25 elefantes blancos, obras inconclusas y obras críticas que están por el órden de los 113.000 millones de pesos, eso es una cifra importante porque ese es un departamento que tiene un presupuesto por transferencias anual de 168.000 millones de pesos y que 113.000 estén comprometidos en estos proyectos que no se han terminado o que no estén prestando ninguna utilidad merecen que la Contraloría le ponga la lupa uno a uno y acompañemos a que se puedan poner nuevamente en funcionamiento o que se entreguen a la ciudadanía”

Según el Contralor, los elefantes blancos existen en Colombia debido a que en la última década, una parte de los recursos provenientes de regalías se destinaron a infraestructuras que no eran necesarias.

“Esos recursos muchos terminaron en elefantes blancos, nada más vayan al departamento de La Guajira, en donde hay más de 17.000 millones de pesos enterrados en tubos de un acueducto que no sirve o más de 34.000 millones de pesos en San José de Guaviare en 88 plantas de tratamiento de potabilización de agua para escuelas que no sirvieron ninguna de ellas. El país tiene que tener un control mucho más eficiente en el Ejecutivo en la viabilización de los proyectos que guarden pertinencia, que resuelvan un problema, que además resuelvan problemas básicos”, señaló el contralor (e).

No solo el departamento de Guainía ha sido afectado por obras inconclusas y la pérdida de recursos que esto implica, sino que hay otras tres regiones del país donde se concentra en mayor medida este problema.

“Es lamentable que el país tenga tantas obras en el departamento de Antioquia, Valle del Cauca y Tolima, son los tres departamentos que más concentran recursos de elefantes blancos de todo el país. De los 15 billones de pesos que hay en todo el país, 3.2 billones de pesos los concentran en estos tres departamentos”, especificó Zuluaga.

El puente de Juanchito en Cali, "La Casa en el Aire" en Valledupar y otras 1.150 obras en todo el país están en riesgo o son elefantes blancos, por lo que la Contraloría está trabajando para que prácticamente todas entren en funcionamiento y estén al servicio de la ciudadanía.

Por otro lado, el Contralor (e) reveló que se está llevando a cabo una acción especial de fiscalización con el propósito de resolver denuncias que han sido presentadas por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), las cuales ya cuentan con cuentas verificadas y validadas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

"La EPS pese a que ya recibieron los giros de la Adres, no les han cancelado a las IPS y vamos a hacer evidencia de estos casos la próxima semana y le vamos a contar al país por qué sí puede estar en riesgo la prestación del servicio y es por el no pago de algunas EPS con IPS que han prestado el servicio, que han garantizado la afiliación y la prestación del servicio a muchos colombianos que han valide con auditoría sus cuentas pero que no han recibido los pagos”, aseguró.

Al mismo tiempo, la Contraloría también verificará los montos reales transferidos por la Adres a las EPS durante el último año, validando la información de los pagos.

“Nosotros a través de la DIAN podemos tener información en tiempo real, y ya la hemos solicitado, de cuál es el giro real que han recibido cada una de estas EPS, esto en desarrollo lo vamos a publicar o el día viernes o arrancando el martes de la próxima semana”, puntualizó.

Por último, Carlos Mario Zuluaga reveló que ya se encuentran en la etapa final de una investigación relacionada con todos los giros de la Unidad de Pago por Afiliación que todas las EPS recibieron durante la pandemia. Según la Contraloría, estos recursos no fueron ejecutados, invertidos ni gastados por parte de las EPS.

Escuche la entrevista completa: