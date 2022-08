Guardias campesinas no buscan armar a las comunidades: senador del partido Comunes

El senador Ómar Restrepo, congresista del partido Comunes, colectividad derivada de la desmovilización de las Farc, habló en Mañanas Blu sobre la polémica surgida por la propuesta de reglamentar la figura de las "guardias campesinas".

" No es para armar a las comunidades, es un proyecto que busca ponerlas en el rol de ser participantes en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Nosotros partimos de que la seguridad en los territorios debe tener el componente de las mismas comunidades que han sido las que vienen siendo afectadas por los actores, ahí sí armados, que los vienen asesinando y desplazando, que el Estado asuma su compromiso de defender la vida de quienes habitan en esos territorios", sostuvo el congresista.

De acuerdo con el senador Restrepo, el actual proyecto no se parece a las Convivir de los años 90 que dieron paso al fenómeno del paramilitarismo.

"Esas (las Convivir) ya tenían la bendición de armarse, estas no se van a armar. No buscamos que se armen, estamos luchando y planteando la necesidad de poner en el Estado el monopolio de las armas y de la justicia, del control territorial y de la tributación. No queremos más aparatos armados, queremos que las comunidades sí participen desde una seguridad humana e integral", agregó el parlamentario.