Gustavo Petro advierte que Colombia sufrirá la “inundación nunca antes vista”

El presidente Gustavo Petro habló sobre el cambio climático y sobre los duros efectos de las lluvias en Colombia durante las próximas semanas, asegurando que la política mundial debe concentrarse en la crisis del clima y lanzó una advertencia contundente.

“Ahora lo veremos en Colombia, ya en estos días, inundaciones nunca vistas, niveles de lluvia nunca antes vistos, ni siquiera en el 2010”, recalcó el mandatario.

En ese contexto se refirió al debate sobre el decrecimiento, el cual puso sobre la mesa la ministra de Minas, Irene Vélez, precisamente en el Congreso de Minería. El presidente señaló que la economía “bien concebida es básicamente una organización para la reproducción de la vida”, pero que ahora se ha establecido una economía consumista que “puede destruir la existencia humana”.

Allí se refirió al termino que usó la ministra de Minas sobre el decrecimiento, indicó que él nunca lo ha usado, pero conoce la teoría y todos los líderes del mundo deberían debatirla.

“A mí me da la impresión, a veces por determinadas frases, acabo de recibir una asesoría de mi director de comunicaciones para que no hable del decrecimiento, yo nunca he usado la palabra, pero conozco la teoría y si a todos los líderes políticos del mundo le van diciendo lo mismo, nunca debatimos lo que toca y nunca sabemos en qué consiste”, dijo Petro.

Por eso advirtió que es necesario abandonar la “gran era del petróleo y del carbón”, lo cual, según dijo el presidente, no quiere decir que todas las clases de carbón como el siderúrgico y propuso a las empresas buscar minerales como el litio que sirve para ser usado como energías limpias.

“Les propongo la misión de hacer la primera gran turbina eólica de Colombia, así cueste más que importarla, pero aprendemos a hacerla”, añadió.

Petro también pidió que la actividad extractivista no la desarrollen solo las multinacionales, sino que se pueda incluir la minería tradicional y a pequeña escala con incentivos que permita sacar a mucha gente de la minería ilegal, por ejemplo, de oro.

