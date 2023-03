Gustavo Petro citó a la delegación de paz del Gobierno para consultar negociación con el ELN

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a la delegación gubernamental que negocia con el ELN, después del ataque de este miércoles, 29 de marzo, contra una unidad del Ejército en la región del Catatumbo que dejó nueve militares muertos y nueve heridos.

"He convocado a consulta a la delegación del Gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de Paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana", anunció el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Según información de Palacio de Nariño, la reunión se daría en la Presidencia el próximo lunes, 3 de abril, y a la misma asistirán no solo los negociadores del equipo de Gobierno , también los países garantes en ese proceso que son Cuba, Noruega, Venezuela, Brasil, Chile y México.

Antes del encuentro, el ministro del Interior y Portavoz del Gobierno, Alfonso Prada, advirtió que no se descarta levantarse de la mesa: “Siempre hay la posibilidad de levantarse de una mesa cuando no hay condiciones para el diálogo o, como ya lo hicimos, suspender un cese y ordenar ofensiva total cuando no hay voluntad real de Paz. Repudio nacional debe ser oído por la partes”.

En otro sentido, la oficina del alto comisionado para la Paz publicó un hilo de Twitter en donde rechazan el ataque que dejó nueve soldados asesinados a manos de la guerrilla del ELN, pero asegura que se debe mantener la esperanza de paz.

“Hoy está totalmente demostrado que la fuerza y la muerte van en contravía del tiempo de la paz. El dolor de las familias y los daños ambientales nos acercan al infierno. Pese a esta inaceptable realidad, instamos a no perder la esperanza y al ELN a mostrar hechos concretos de paz”, señala la oficina del comisionado en uno de los trinos.

Este llamado "no implica un congelamiento de los diálogos", explicó Presidencia, ni que el Gobierno se vaya a "levantar de la mesa", pero sí una reunión para el próximo lunes "con negociadores y países garantes para evaluar decisiones respecto de los hechos recientes".

El ataque fue perpetrado por el ELN, según el Ejército, en Guamalito, un corregimiento del municipio de El Carmen, en el departamento de Norte de Santander, contra soldados del Batallón Especial Energético y Vial No. 10.

En el ataque con explosivos y disparos de fusil murieron dos suboficiales y siete "soldados que prestaban su servicio militar", según la información facilitada por Petro, y resultaron heridos otros nueve militares.

El presidente ya había culpado del ataque a "quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo", sin referencias al ELN, pero adelantando que el atentado podría traer consecuencias en la mesa de diálogo.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, detalló en declaraciones a la prensa que serán "conversaciones para examinar este que es un hecho realmente muy grave" y que estarán "en el examen concreto de la situación de acuerdo con los análisis que realice el presidente".

Previamente en un acto esta mañana, el ministro dijo que el ataque es un acto que "muy poco contribuye a la paz, que parece más una contracción con esos propósitos de paz".

"En una situación tan complicada de esta aspiración de paz en medio de la guerra el sentimiento de repudio por estos asesinatos, de condolencias a las familias, homenaje a estos soldados que dieron su vida por todos", dijo Velásquez.

En el Catatumbo, que abarca una decena de municipios de Norte de Santander y es una de las regiones con más cultivos de coca de Colombia, operan además el frente 33 de las disidencias de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y bandas criminales.

Durante el ataque de hoy, el pelotón "se encontraba revisando operaciones de seguridad a un activo estratégico de la nación como lo es el oleoducto Caño Limón-Coveñas", detalló en declaraciones a la prensa el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernan Giraldo Bonilla.

Según un registro publicado recientemente, el ELN ha perpetrado en lo que va de año al menos ocho ataques contra este oleoducto, que es manejado por la estatal Ecopetrol y es uno de los más importantes para el país.

