Haber trabajado con Unidad de Víctimas no me inhabilita para la JEP: magistrado Hormiga

En entrevista con BLU Radio, José Miller Hormiga Sánchez, elegido como uno de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, negó que haber tenido un contrato en la Unidad de Restitución de Tierras no le quita imparcialidad en ese tribunal.



“Fue un contrato en los años 2013 y 2014 y básicamente yo iba como abogado étnico. Mi papel fue autorizado por las autoridades indígenas”, expresó.



Agregó que no ve cómo la prestación de sus servicios como abogado profesional pueda afectar su papel en el tribunal, creado para juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto.



“Toda mi vida he sido defensor de los derechos humanos porque he sido dirigente social”, añadió.



Finalmente, dijo que ser indígena le da un carácter pluralista y constitucional al tribunal.



