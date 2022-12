Habitantes de Engativá piden garantías en campamento de venezolanos

El martes 13 de noviembre en la noche fueron reubicados en la localidad de Engativá 258 venezolanos que se encontraban viviendo en inmediaciones a la terminal de transportes de Bogotá, pero cinco días después, el balance que vecinos del sector hacen de este proyecto no ha sido positivo;A lo largo de estos días y desde la llegada de los venezolanos al lugar,Angie Bejarano, líder de la comunidad de Engativá, afirmó que:

“La protesta no es porque seamos xenofóbicos, ni porque no queramos a los hermanos venezolanos, la protesta es porque estamos pidiendo la inminente reubicación del campamento ya que no cumple ni con las condiciones de sanidad, ni de movilidad, ni de salubridad, ni de seguridad, ninguna condición ni para la comunidad venezolana ni para nosotros como residentes del barrio”.

Vea también: Venezolanos llevados a campamento humanitario fueron asediados en Engativá

Fotos y videos tomados por la comunidad evidencian que dentro de este sector se han presentado inundaciones en las carpas, producto de la temporada de lluvias, que además ha generado la presencia de varios animales como ratas y culebras; además,Según esa población venezolana, el distrito y las autoridades les habían prometido comida, agua, colchones y varios elementos para su estadía en el campamento, sin embargo,Por otro lado, la Secretaria Social de Bogotá afirmó que el balance de estos días es positivo y que se están realizando varias reuniones con los líderes,

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad