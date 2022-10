Habitantes de Pamplona se quejan por desempleo y falta de atención de políticos

En Pamplona varias mujeres cabeza de familia llevan más de un año sin poder conseguir un trabajo estable y su única salida a la crisis de desempleo ha sido la venta ambulante de frutas y verduras.

Lucía Villmaizar Acevedo, habitante de Pamplona, aseguró que en este municipio las ofertas son pocas y las ventas callejeras, en ocasiones, no alcanzan para los gastos diarios.

“Aquí uno trabaja, que si de ganó 20 mil pesos y a veces no se los gana. Uno hace las cuentas, yo pago 200 de arriendo, fuera de los servicios me sale por 300 y acá a veces no los saca”, señaló.

Asimismo, Fanny Jaimes, otra residente de este municipio de Norte de Santander, aseguro que le toca buscar alternativas para su sustento; acude a los mayoristas para surtir improvisados mercados en las calles.

“Que más remedio, nos toca salirnos a vender porque como hacemos para sobrevivir”, mencionó Jaimes.

A un mes de las elecciones de legislativas, los pamploneses se muestran apáticos a las urnas, pues ya no creen en los candidatos.

Los pamploneses atribuyen la situación de desempleo a la crisis del Gobierno del municipio por una presunta corrupción, que tiene al alcalde y al secretario de Pamplona en líos judiciales por peculado por apropiación; situación que les genera desconfianza en los dirigentes políticos.