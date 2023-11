Habla el hombre que quemó año viejo con rostro de Petro: “Es el sentir de toda Colombia”

A través de redes sociales se difundió un video en el que se ve cómo un hombre quema un muñeco de año viejo que tiene pegada la cara del presidente Gustavo Petro y una bandera del M-19 y, en este, grita “terrorista” y "guerrillero". El mismo jefe de Estado se pronunció y lo tildó como una acción de “odio” y pidió que se investigue este hecho.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el protagonista de este polémico video, el excandidato a la Asamblea de Santander Mauricio Martínez Triana, habló de por qué lo hizo. Según dijo, “es el sentir” de Colombia.

“Es el sentir de la mayoría del pueblo colombiano, como lo expresaron en las urnas el 29 de octubre en rechazo hacia el presidente Gustavo Petro y sus candidatos”, puntualizó.

A la pregunta de si se arrepiente de quemar el muñeco, acción que varios sectores rechazaron, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, Triana comentó que no: “¿Por qué me voy a arrepentir por algo que es el sentir de la mayoría del pueblo colombiano?”.

Todo esto se dio en medio de una manifestación en contra de la reforma a la salud que atraviesa debate en la Cámara de Representes. Incluso, algunas personas llevaron pancartas que decían “Petro nos quiere matar”, haciendo referencia a los cambios para el sistema de salud que se quieren implementar y con los que, según subrayó Triana, no están de acuerdo.

“Creo que es el momento de que, tal vez, no sean los políticos expertos los que tomen partido de esas situaciones, es más un sentir, un descontento lo que estoy expresando; en este momento no soy candidato, en su momento no hice ningún tipo de actividad”, añadió.

Sobre la reforma a la salud del Gobierno, insistió en que es “la muerte sistemática de los colombianos” y, según él, lo que hay que hacer es “construir sobre lo construido”. En ese sentido, dijo estar en desacuerdo con “echar abajo 30 años del sistema de salud”.

A los cuestionamientos por su forma de expresar ese descontento, dijo que es su "idea" de demostrarlo por la forma del presidente de “querer imponer todas las cosas”.

