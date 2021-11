Habla profesor plagiado por Jennifer Arias: “Más allá de delito es una práctica deshonesta”

El profesor mexicano Alain de Remes, cuyo trabajo ‘Elección racional, cultura y estructura: tres enfoques para el análisis político’ fue extractado sin citar por la actual representante a la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, en su tesis de maestría , habló del caso en Mañanas BLU.

“Me enteré a través de un trino que publico Plagio S.O.S., en el cual se reproducían partes de un texto que reconocí de mi autoría. Se trataba de un texto de más o menos el 2000 o 2001, en el cual se hablaba de elección racional, estructura y cultura. Lo pude reconocer por la estructura de las frases”, añadió.

De Remes rechazó que no haya sido contactado para usar sus ideas, pero aseguró que no habría puesto ningún obstáculo para que se usara.

“Nunca fui contactado. Y no habría tenido ningún inconveniente de que se usara el artículo. Simplemente la regla de oro es que lo debemos citar. Más allá del delito es una práctica deshonesta. Me dio mucho gusto que la universidad tomara cartas en el asunto no publicando la tesis”, complementó.

La Universidad Externado concluyó, luego del respectivo análisis, que la representante Jennifer Arias, y su hoy compañera de trabajo, Leydy Lucía Largo, sí plagió la tesis para obtener una maestría en esa universidad.

De acuerdo con la institución, el análisis "arrojó un importante número de coincidencias con fuentes y documentos publicados en internet de autores diferentes”.

La universidad informó que en al menos en cinco ocasiones hay evidencia de que hubo plagio en la tesis, denominada: ‘Los OCAD’S y su contradicción con las teorías de la elección racional”.

"En todos los cinco casos mencionados se hizo evidente que concurren los elementos necesarios para la existencia de una infracción al derecho de autor”, dice la universidad, que pide al Consejo de Estado actuar.

