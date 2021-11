Caso Jennifer Arias: las conclusiones de la Universidad Externado sobre la tesis de la representante

La Universidad Externado concluyó, luego del respectivo análisis, que la representante Jennifer Arias, y su hoy compañera de trabajo, Leydy Lucía Largo, sí plagió la tesis para obtener una maestría en esa universidad.

De acuerdo con la institución, el análisis "arrojó un importante número de coincidencias con fuentes y documentos publicados en internet de autores diferentes”.

La universidad informó que en al menos en cinco ocasiones hay evidencia de que hubo plagio en la tesis, denominada: ‘Los OCAD’S y su contradicción con las teorías de la elección racional”.

"En todos los cinco casos mencionados se hizo evidente que concurren los elementos necesarios para la existencia de una infracción al derecho de autor”, dice la universidad, que pide al Consejo de Estado actuar.

Jennifer Arias manifestó en redes sociales que no cometió plagio y pidió que se cumpla con el debido proceso y se le permita ejercer el derecho de contradicción.

“Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno. Solicito a la Universidad Externado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción. Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos”, escribió Arias en su cuenta de Twitter.

Desde varios sectores, reaccionaron a la noticia y, como era de esperarse, desde la oposición pidieron la renuncia de Arias.

“Como representante a la Cámara de Representantes le pido a Jennifer Arias renunciar de manera inmediata a la presidencia de la corporación, en ninguna democracia seria, una de las cámaras del Congreso puede ser presidida por una persona sancionada por fraude académico”, expresó el representante de Cambio Radical José Daniel López.

“Así lo advertimos desde la oposición en el momento de la postulación de Jennifer Arias como presidenta de la Cámara de Representantes, que ella no contaba con las calidades éticas y profesionales para asumir este cargo”, manifestó la representante Katherine Miranda de la Alianza Verde.

Desde el Centro Democrático, el representante Gabriel Vallejo pidió claridad frente a lo dicho por la Universidad Externado: “Yo creo que, por el bien de ella, por el bien de la propia Cámara de Representantes lo mejor que puede ocurrir es que ella aclare lo que ocurrió”.

