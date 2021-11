Jennifer Arias insiste que no hizo plagio; la oposición pide que renuncie

Mediante un comunicado la Universidad Externado confirmó que hubo plagio en la tesis de maestría de la hoy presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias , quien de inmediato reitero que no había cometido plagio en su tesis de grado.

“Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno. Solicito a la Universidad Externado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción. Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos”, escribió Arias en su cuenta de Twitter.

Al interior del Congreso pidieron a Arias renunciar a su presidencia, “como representante a la Cámara de Representantes le pido a Jennifer Arias renunciar de manera inmediata a la presidencia de la corporación, en ninguna democracia seria, una de las cámaras del Congreso puede ser presidida por una persona sancionada por fraude académico”, expresó el representante del Cambio Radical José Daniel López.

“Así lo advertimos desde la oposición en el momento de la postulación de Jennifer Arias como presidenta de la Cámara de Representantes, que ella no contaba con las calidades éticas y profesionales para asumir este cargo”, manifestó la representante Katherine Miranda de la Alianza Verde.

En su cuenta de Twitter el precandidato Sergio Fajardo señalo que, “esto no es una cuestión de partidos sino de simple ética. La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, debe renunciar hoy mismo ante la confirmación de que en su tesis de maestría hubo plagio”.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo fue en la misma línea que Fajardo “la confirmación del plagio de la tesis de la presidenta de la Cámara de Representantes y su intento de ocultarlo es una vergüenza más para el Congreso. Ella debe pedir disculpas y renunciar. Es lo mínimo”.

Publicidad

Desde los partidos de Gobierno manifestaron que a la presidenta de la Cámara se le debe respetar el debido proceso, “lo primero que se debe hacer es respetarle el debido proceso a la doctora Jennifer Arias. Si hay una acusación en contra de ella de la cual dice que es inocente tenemos que dejar que las autoridades actúen y que lleguen a lo más profundo de esta investigación”, manifestó el representante Juan Carlos Wills del Partido Conservador.

Desde el Centro Democrático el representante Gabriel Vallejo pidió claridad frente a lo dicho por la Universidad Externado, “yo creo que, por el bien de ella, por el bien de la propia Cámara de Representantes lo mejor que puede ocurrir es que ella aclare lo que ocurrió”.

La Universidad Externado solicito al Consejo de Estado que se suspenda el título de Jennifer Arias, así mismo le pidió a la Corte Suprema de Justicia que se investigue el hecho. En la Cámara de Representantes la comisión de ética puede abrir una investigación para esclarecer los hechos al igual que la Procuraduría General de la Nación.

Le puede interesar. Escuche las Noticias del día: