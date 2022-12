Habla testigo de la muerte de seis campesinos en Tumaco, Nariño

BLU Radio llegó hasta Tumaco, en el departamento de Nariño, donde el pasado jueves seis campesinos murieron en un confuso ataque, atribuido, según el Gobierno, a disidentes de las Farc, durante una protesta de cocaleros contra la erradicación de cultivos ilícitos.



El hecho ocurrió en el caserío Puerto Rico, que hace parte del municipio de Tumaco.



Uno de los campesinos que vivió en carne propia la masacre le aseguró a BLU Radio que los responsables de la balacera fueron hombres de la Policía Nacional.



“Los campesinos murieron porque nosotros estábamos tratando de hacer una marcha para que no nos arranquen los cultivos. El Gobierno quedó de sustituirlos, no de arrancarlos”, dijo.



Le puede interesar: Vamos a intervenir todo el casco urbano de Tumaco para recuperar el orden: Naranjo.



Según el hombre, los campesinos estaban hablando, se acaloraron y empezaron a gritar. Momento en el que un policía “inexperto” hizo el primer disparo y ahí empezó la balacera.



“Todos los civiles corrimos loma abajo y comenzaron a caer los heridos y los muertos. Yo quedé en medio del fuego, fue una cosa impresionante”, relató.



“El Gobierno está cubriendo a la Policía y lo que dice es completamente falso. Nosotros no estamos presionados por ningún grupo, nosotros defendemos nuestra comida y el Gobierno no está cumpliendo”, añadió.



En el hospital de Tumaco se recuperan dos de los 19 heridos que dejó la masacre, otros tres fueron trasladados a la ciudad de Pasto por la gravedad de sus heridas.



Publicidad